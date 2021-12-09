Идеальное рабочее место будущего: Microsoft показала капсулу для работы (фото)

Разработчики убеждены, что удобное офисное пространство будет полезно для сотрудников, которым трудно сосредоточиться на работе

Команда разработчиков Microsoft Office Envisioning Team, во главе с руководителем Антоном Эндрюсом, создала мини офис будущего для работы в тишине и спокойствии, и уже даже успела получить вознаграждение за лучший дизайн.

Об этом пишет сайт Mspoweruser.com.

Гибридная кабинка Flowspace Pod, по информации изобретателей, должна изменить видение общества на удобство работы в офисных помещениях, а также призвана помочь сотрудникам сосредоточиться на рабочем процессе в уютной атмосфере.

В модуле с потолком, боковыми и задней стенками, подсвечивающимися спокойным голубым светом, содержится небольшое кресло, большой экран с возможностью менять положение и динамиками для общения с помощью видеозвонков.

Миниофис Flowspace Pod – новая разработка для офисных работников

Согласно задумке разработчиков, мини офис Flowspace Pod будет создавать чувство уединения и безопасности личного пространства во время работы.

Пока информации о дате воплощении гибридного концепта в реальность нет, но его дизайн уже успел завоевать престижную награду Red Dot в сфере дизайна.

Концепт офисного пространства от Microsoft

Также напомним, как Телеграф показал, как будет выглядеть современная яхта будущего и что она будет иметь вместо уже привычных палубы и двигателя.