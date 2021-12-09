Укр

Идеальное рабочее место будущего: Microsoft показала капсулу для работы (фото)

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Миниофис будущего от Microsoft
Миниофис будущего от Microsoft

Разработчики убеждены, что удобное офисное пространство будет полезно для сотрудников, которым трудно сосредоточиться на работе

Команда разработчиков Microsoft Office Envisioning Team, во главе с руководителем Антоном Эндрюсом, создала мини офис будущего для работы в тишине и спокойствии, и уже даже успела получить вознаграждение за лучший дизайн.

Об этом пишет сайт Mspoweruser.com.

Гибридная кабинка Flowspace Pod, по информации изобретателей, должна изменить видение общества на удобство работы в офисных помещениях, а также призвана помочь сотрудникам сосредоточиться на рабочем процессе в уютной атмосфере.

В модуле с потолком, боковыми и задней стенками, подсвечивающимися спокойным голубым светом, содержится небольшое кресло, большой экран с возможностью менять положение и динамиками для общения с помощью видеозвонков.

Миниофис Flowspace Pod – новая разработка для офисных работников
Миниофис Flowspace Pod – новая разработка для офисных работников

Согласно задумке разработчиков, мини офис Flowspace Pod будет создавать чувство уединения и безопасности личного пространства во время работы.

Пока информации о дате воплощении гибридного концепта в реальность нет, но его дизайн уже успел завоевать престижную награду Red Dot в сфере дизайна.

Концепт офисного пространства от Microsoft
Концепт офисного пространства от Microsoft

Также напомним, как Телеграф показал, как будет выглядеть современная яхта будущего и что она будет иметь вместо уже привычных палубы и двигателя.

Теги:
#Офис #Награда #Рабочее место #Дизайн #Концепт #Модуль #Капсула
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