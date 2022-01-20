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Instagram вводить монетизацію: які функції стануть платними

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В українському сегменті – понад 15 млн користувачів
В українському сегменті – понад 15 млн користувачів

Instagram тестує нововведення на 10 авторах.

Соцмережа "Інстаграм" планує надати можливість блогерам заробляти більше на платних послугах.

Глава соцмережі Адам Моссері анонсував запровадження підписок, за якими автори зможуть пропонувати переглядати ексклюзивний контент за гроші.

Нововведення поки що тестується в США, але передбачається розширити перелік авторів, яким це доступно, найближчим часом.

Серед платних функцій – значок особливого підписника для авторів, Stories та трансляції Instagram Lives. Зазначається, що вартість підписки блогери визначатимуть самі та вилка цін від 0,99 долара США до 99,99 — у гривневому еквіваленті від 28 грн до більш ніж 2,8 тисячі. Вибрати можна із восьми варіантів, вартість залежить від кількості ексклюзиву.

Першими випробувати нововведення будуть десять авторів із США, серед яких співаки, художники, спортсмени. Для користувачів платні Stories будуть відзначені кільцем навколо них іншого кольору.

Аналогічні варіанти передплат уже запущені в Facebook і Twitter.

Раніше "Телеграф" писав про популярність нового мему "ми різні" у соцмережах.

Теги:
#Instagram #Користувачі #Підписка #Платна підписка
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