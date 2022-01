"Зрозумій, ми різні": як популярний мем став справжнім хітом у Instagram та TikTok (відео)

Усі соцмережі заполонив новий тренд "Ми різні", який спочатку був мемом із Джанкарло Еспозіто.

У мережі набирає популярності мем "Ми різні", в якому користувачі іронізують про перевагу над іншими, порівнюючи себе, свої звички та вчинки з іншими людьми. "Телеграф" розібрався в чому феномен цього мема і звідки він з’явився.

Проходження мема "Ми різні"

Мем "Ми різні" з’явився у 2019 році у Twitter, проте пік його популярності припав на кінець 2021-го/початок 2022-го років. Спочатку він називався "We Are Not The Same" ("Ми не однакові") і створювався на зображенні з американським актором Джанкарло Еспозіто в ролі Гуса Фріга, героя серіалу "На всі тяжкі", але до 2021-го року переклад скоротився до "Ми різні”.

Спочатку цей хештег додавали до серйозних постів про саморозвиток, але поступово записи ставали все кумеднішими і кумеднішими. Пізніше, на 2 роки про мем всі забули, а в 2021 році він повернувся в новому, сучаснішому стилі і навіть став відео.

"Перехід" мема в новий формат приписують тіктокеру з ніком dead_bush_foredo. Хлопець зняв пародію на уривок із фільму "Американський психопат" під трек Little Dark Age гурту MGMT, також використовуючи вираз "Ми різні".

Після того, як користувачі мережі почали активно випускати свої версії тренду, створюючи іронічні ролики, в яких показують у них свої переваги перед іншими та абсурдну мотивацію до дій. І варто відзначити, що чим абсурдніша причина для гордості, тим мем виходить смішнішим.

