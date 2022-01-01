Перше січня — найкоротший день у житті: гуморні новорічні меми, фотожаби та інші приколи

У цих приколах кожен пізнає сам себе

Перше січня — день, який є, але якого ніби й немає. Перший день після зустрічі Нового року для більшості просто випадає з життя. Той, хто добре погуляв, знає про муки, які необхідно пережити у цей особливий день.

Для того, щоб провести 1 січня на спокійній ноті, обов’язково потрібно запастись не тільки мінералкою та смачним легким бульйончиком, але й посміятися зі смішних картинок та мемів, які у цей день особливо актуальні.

Читайте також: Категорія Lifestyle З відступаючим 2021-м! Смішні меми та приколи про Новий рік Приколи про Новий рік допоможуть підняти настрій собі та своїм близьким

"Телеграф" підготував нову вибірку кумедних картинок про 1 січня.

Прикольні новорічні меми наші читачі також можуть знайти у нашому попередньому матеріалі. Крім цього, у нас для вас є підбірка анекдотів про Новий рік, яка також підніме настрій на довгий час.