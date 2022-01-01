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Перше січня — найкоротший день у житті: гуморні новорічні меми, фотожаби та інші приколи

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Новорічні приколи, які зарядять бадьорістю цього нелегкого дня
Новорічні приколи, які зарядять бадьорістю цього нелегкого дня

У цих приколах кожен пізнає сам себе

Перше січня — день, який є, але якого ніби й немає. Перший день після зустрічі Нового року для більшості просто випадає з життя. Той, хто добре погуляв, знає про муки, які необхідно пережити у цей особливий день.

Для того, щоб провести 1 січня на спокійній ноті, обов’язково потрібно запастись не тільки мінералкою та смачним легким бульйончиком, але й посміятися зі смішних картинок та мемів, які у цей день особливо актуальні.

"Телеграф" підготував нову вибірку кумедних картинок про 1 січня.

Прикольні новорічні меми наші читачі також можуть знайти у нашому попередньому матеріалі. Крім цього, у нас для вас є підбірка анекдотів про Новий рік, яка також підніме настрій на довгий час.

Теги:
#Гумор #Новий рік #Меми #Приколи #Фотожаби
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