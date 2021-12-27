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З ким Новий рік проведеш, від того й діти у вересні: нова порція жартів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З ким Новий рік проведеш, від того й діти у вересні: нова порція жартів

Дуже кумедна добірка новорічних анекдотів

Щоб ви не сумували цього морозного зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

На новорічних корпоративах я завжди безкоштовно фотографую всіх своїх колег… А ось видаляю їхні фотографії вже за гроші.

Спочатку люди кажуть: "Як зустрінеш Новий рік — так його і проведеш", а потім дивуються, чому вони не сплять і їдять уночі…

Незабаром до ідіотських питань "Як справи?", "Що робиш?", "Як настрій?" додасться ще один: "Де Новий рік святкуватимеш?"

До Нового року готова… Стіл вбраний, ялинка накрита, діти упаковані, подарунки одягнені, сукня нафарбована, очі погладжені, чоловіка вигуляла, собаку привітала… Здається, нічого не забула.

Якщо в Новорічну ніч перевести мені на картку 5000 грн, то весь рік вам буде щастити. Не ігноруйте це повідомлення, воно реально працює!

Ще більше кумедних анекдотів про Новий рік у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про невгамовного Вовчика, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти