З ким Новий рік проведеш, від того й діти у вересні: нова порція жартів

Щоб ви не сумували цього морозного зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

На новорічних корпоративах я завжди безкоштовно фотографую всіх своїх колег… А ось видаляю їхні фотографії вже за гроші.

Спочатку люди кажуть: "Як зустрінеш Новий рік — так його і проведеш", а потім дивуються, чому вони не сплять і їдять уночі…

Незабаром до ідіотських питань "Як справи?", "Що робиш?", "Як настрій?" додасться ще один: "Де Новий рік святкуватимеш?"

До Нового року готова… Стіл вбраний, ялинка накрита, діти упаковані, подарунки одягнені, сукня нафарбована, очі погладжені, чоловіка вигуляла, собаку привітала… Здається, нічого не забула.

Якщо в Новорічну ніч перевести мені на картку 5000 грн, то весь рік вам буде щастити. Не ігноруйте це повідомлення, воно реально працює!

Ще більше кумедних анекдотів про Новий рік у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про невгамовного Вовчика, вам сюди.