Після зустрічі Нового року у гаманці залишаться лише відбитки пальців: позитивні анекдоти
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Чудовий настрій цього вечора! "Телеграф" підготував порцію нових кумедних анекдотів про Новий рік, які зарядять наших читачів новорічним настроєм.
— Тату, а чому ти так високо повісив цукерки на ялинку?
— Доню, щоб ти їх до Нового року не з’їла!
— Тату, так мені тепер що, серпантин жерти?
Найжахливіше останніми днями перед Новим роком — це те, що в холодильнику повно їжі, але її не можна їсти.
Новий рік, стоїть ялинка вся вбрана, гірлянди горять. Пробігає собака, дивиться на ялинку і думає: "О, в туалет світло провели!"
Новорічний лайфхак:
Якщо не виходити із-за столу, можна не втягувати живіт.
Щороку в перші дні січня у парку багато бігунів, а потім зникають. Певне, біг вбиває.
Ще більше кумедних новорічних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з мемів і приколів про Новий рік, вам сюди.