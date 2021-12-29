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Після зустрічі Нового року у гаманці залишаться лише відбитки пальців: позитивні анекдоти

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Після зустрічі Нового року у гаманці залишаться лише відбитки пальців: позитивні анекдоти Новина оновлена 29 грудня 2021, 16:47

Найкращі жарти на вечір

Чудовий настрій цього вечора! "Телеграф" підготував порцію нових кумедних анекдотів про Новий рік, які зарядять наших читачів новорічним настроєм.

— Тату, а чому ти так високо повісив цукерки на ялинку?

— Доню, щоб ти їх до Нового року не з’їла!

— Тату, так мені тепер що, серпантин жерти?

Найжахливіше останніми днями перед Новим роком — це те, що в холодильнику повно їжі, але її не можна їсти.

Новий рік, стоїть ялинка вся вбрана, гірлянди горять. Пробігає собака, дивиться на ялинку і думає: "О, в туалет світло провели!"

Новорічний лайфхак:

Якщо не виходити із-за столу, можна не втягувати живіт.

Щороку в перші дні січня у парку багато бігунів, а потім зникають. Певне, біг вбиває.

Ще більше кумедних новорічних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з мемів і приколів про Новий рік, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Новий рік #Анекдоти