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Первое января — самый короткий день в жизни: юморные новогодние мемы, фотожабы и другие приколы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Новогодние приколы, которые зарядят бодростью в этот нелегких день
Новогодние приколы, которые зарядят бодростью в этот нелегких день

В этих приколах каждый узнает сам себя

Первое января — день, который есть, но которого как бы и нет. Первый день после встречи Нового года для большинства из нас просто выпадает из жизни. Тот, кто хорошо погулял, знает о муках, которые необходимо пережить в этот особенный день.

Для того чтобы провести 1 января на спокойной ноте, обязательно нужно запастись не только минералкой и вкусным легким бульончиком, но и посмеяться со смешных картинок и мемов, которые в этот день особенно актуальны.

"Телеграф" подготовил новую подборку смешных картинок про 1 января.

Прикольные новогодние мемы наши читатели также могут найти в нашем предыдущем материале. Кроме этого, у нас для вас есть подборка смешных анекдотов про Новый год, которая также поднимет настроение на долгое время.

Теги:
#Юмор #Новый год #Мемы #Приколы #Фотожабы
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