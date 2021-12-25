И только ёлки ненавидят Новый год: лучшие новогодние шутки и мемы на вечер
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Прикольные анекдоты и мемы про приближающийся Новый год-2022, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот вечер. Новая подборка юморных шуток от "Телеграфа".
Фразу "не трогай, это на Новый год" теперь приходится говорить самому себе, когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.
Звонят мужику под Новый год. Он отвечает:
— Да. Спасибо, и вас также… Спасибо, и вам того же… Спасибо, и вас туда же...
— Дорогой, давай, перед Новым годом я отвлеку детей, а ты в это время переоденешься в Деда Мороза?
— Зачем? Он что, в этом году не придёт?!
За несколько ударов перед тем как часы 31 декабря пробьют полночь, поднимите свою правую ногу, и тогда вы сможете войти в новый год со счастливой ноги.
Я уже достаточно разочарован самим собой, поэтому на новый год ставлю перед собой цели, которых стопудово смогу достичь:
— меньше двигаться
— не учить английский
— потолстеть к лету
Еще больше смешных вечерних анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пенсионерах, вам сюда.