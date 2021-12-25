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И только ёлки ненавидят Новый год: лучшие новогодние шутки и мемы на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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И только ёлки ненавидят Новый год: лучшие новогодние шутки и мемы на вечер Новость обновлена 25 декабря 2021, 17:25

Уморительные анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез

Прикольные анекдоты и мемы про приближающийся Новый год-2022, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот вечер. Новая подборка юморных шуток от "Телеграфа".

Фразу "не трогай, это на Новый год" теперь приходится говорить самому себе, когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

Звонят мужику под Новый год. Он отвечает:

— Да. Спасибо, и вас также… Спасибо, и вам того же… Спасибо, и вас туда же...

— Дорогой, давай, перед Новым годом я отвлеку детей, а ты в это время переоденешься в Деда Мороза?

— Зачем? Он что, в этом году не придёт?!

За несколько ударов перед тем как часы 31 декабря пробьют полночь, поднимите свою правую ногу, и тогда вы сможете войти в новый год со счастливой ноги.

Я уже достаточно разочарован самим собой, поэтому на новый год ставлю перед собой цели, которых стопудово смогу достичь:

— меньше двигаться

— не учить английский

— потолстеть к лету

Еще больше смешных вечерних анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пенсионерах, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Мемы #Анекдоты