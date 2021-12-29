После встречи Нового года в кошельке останутся только отпечатки пальцев: позитивные анекдоты
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Отличное настроение в этот вечер! "Телеграф" подготовил порцию новых уморительных анекдотов про Новый год, которые зарядят наших читателей новогодним настроением.
— Папа, а почему ты так высоко повесил конфеты на ёлочку?
— Доченька, так чтобы ты их до Нового года не съела!
— Папа, так мне теперь, что ли, серпантин жрать?
Самое ужасное в последние дни перед Новым годом — это то, что в холодильнике полно еды, но ее нельзя есть.
Новый год, стоит елка вся наряженная, гирлянды горят. Пробегает собака, смотрит на елку и думает: "О, в туалет свет провели!"
Новогодний лайфхак:
Если не выходить из-за стола, можно не втягивать живот.
Каждый год в первые дни января в парке много бегунов, а потом пропадают. Видимо, бег убивает.
Еще больше смешных новогодних анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над мемами и приколами про Новый год, вам сюда.