І тільки ялинки ненавидять Новий рік: найкращі новорічні жарти та меми на вечір
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Прикольні анекдоти та меми про Новий рік-2022, що наближається, які подарують нашим читачам прекрасний настрій та посмішки цього вечора. Нова вибірка гуморних жартів від "Телеграфа".
Фразу "не чіпай, це на Новий рік" тепер доводиться говорити самому собі, коли зазираєш не в холодильник, а в кредитку.
Дзвонять чоловікові під Новий рік. Він відповідає:
- Так. Дякую, і вас також... Дякую, і вам того ж... Дякую, і вас туди ж...
- Дорогий, давай, перед Новим роком я відволічу дітей, а ти в цей час переодягнешся у Діда Мороза?
- Навіщо? Він що, цього року не прийде?
За декілька ударів перед тим, як годинник 31 грудня проб’є північ, підніміть свою праву ногу, і тоді ви зможете увійти в новий рік зі щасливої ноги.
Я вже досить розчарований самим собою, тому на новий рік ставлю собі мети, яких стопудово зможу досягти:
- менше рухатися
- не вчити англійську
- погладшати до літа
Ще більше кумедних вечірніх анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пенсіонерів, вам сюди.