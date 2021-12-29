Запис у трудовій — "Звільнений за результатами корпоративу": смішні жарти на ранок

- Нарколог на комісії не пропустив! Уявляєш, питає, а коли ви інструкцію з застосування ліків читаєте, шукаєте пункт сумісності з алкоголем?

- А що ти відповів?

- А чого його шукати, я й так знаю, що з горілкою все можна!