Рус

Запис у трудовій — "Звільнений за результатами корпоративу": смішні жарти на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
228
Запис у трудовій — "Звільнений за результатами корпоративу": смішні жарти на ранок

Смішні анекдоти для гарного настрою з самого ранку

Щоб ви не занудьгували в цю середу, "Телеграф" склав для вас нову добірку смішних жартів для підняття настрою.

- Як виміряти об’єм складного геометричного тіла?

- Як Архімед радив, опустити тіло у воду та виміряти різницю рівнів води.

- Це він кота у воду не опускав.

- Нарколог на комісії не пропустив! Уявляєш, питає, а коли ви інструкцію з застосування ліків читаєте, шукаєте пункт сумісності з алкоголем?

- А що ти відповів?

- А чого його шукати, я й так знаю, що з горілкою все можна!

Зустрілися дві подруги.

- Ну і як сімейне життя?

- Уявляєш, він виявився пияком!

- І ти дізналася про це тільки зараз, через рік після весілля?!

- Так я ж нічого і не підозрювала, поки вчора він не прийшов тверезим!

- Ти знаєш, Андрій та Марічка помирилися?

- Вони хотіли б, але, на жаль, не можуть.

- Чому ж?

- Вони забули, через що посварилися.

Якби мій начальник побачив, як я працюю над собою, щоб підвестися з ліжка, він би відразу збільшив мені зарплату!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти