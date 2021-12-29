Запис у трудовій — "Звільнений за результатами корпоративу": смішні жарти на ранок
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Щоб ви не занудьгували в цю середу, "Телеграф" склав для вас нову добірку смішних жартів для підняття настрою.
- Як виміряти об’єм складного геометричного тіла?
- Як Архімед радив, опустити тіло у воду та виміряти різницю рівнів води.
- Це він кота у воду не опускав.
- Нарколог на комісії не пропустив! Уявляєш, питає, а коли ви інструкцію з застосування ліків читаєте, шукаєте пункт сумісності з алкоголем?
- А що ти відповів?
- А чого його шукати, я й так знаю, що з горілкою все можна!
Зустрілися дві подруги.
- Ну і як сімейне життя?
- Уявляєш, він виявився пияком!
- І ти дізналася про це тільки зараз, через рік після весілля?!
- Так я ж нічого і не підозрювала, поки вчора він не прийшов тверезим!
- Ти знаєш, Андрій та Марічка помирилися?
- Вони хотіли б, але, на жаль, не можуть.
- Чому ж?
- Вони забули, через що посварилися.
Якби мій начальник побачив, як я працюю над собою, щоб підвестися з ліжка, він би відразу збільшив мені зарплату!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.