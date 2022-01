"Пойми, мы разные": как популярный мем стал настоящим хитом в Instagram и TikTok (видео)

Все соцсети заполонил новый тренд "Мы разные", который сначала был мемом с Джанкарло Эспозито.

В сети набирает популярность мем "Мы разные", в котором пользователи иронизируют о превосходстве над остальными, сравнивая себя, свои привычки и поступки с другими людьми. "Телеграф" разобрался в сем феномен этого мема и откуда он появился.

Походжение мема "Мы разные"

Мем "Мы разные" появился в 2019 году в Twitter, однако пик его популярности припал на конец 2021-го/начало 2022-го годов. Сначала он назывался "We Are Not The Same" ("Мы не одинаковы") и создавался на изображении с американским актёром Джанкарло Эспозито в роли Гуса Фрига, героя сериала "Во все тяжкие", но к 2021-му году перевод сократился к "Мы разные".

Поначалу этот хештег добавляли к серьезным постам о саморазвитии, но постепенно записи становились все смешнее и смешнее. После на 2 года о меме все забыли, а в 2021-м году он вернулся в новом, более современном стиле и даже стал видео.

"Перевод" мема в новый формат приписывают тиктокеру с ником dead_bush_foredo. Парень снял пародию на отрывок из фильма "Американский психопат" под трек Little Dark Age группы MGMT, также используя выражение "Мы разные".

После пользователи сети начали активно выпускать свои версии тренда, создавая ироничные ролики, в которых показывают в них свои преимущества перед другими и абсурдную мотивацию к действиям. И стоит отметить, что чем абсурдней причина для гордости, тем мем получается смешнее.

Самые смешные мемы и видео из Instagram и TikTok

Ранее "Телеграф" делился различными приколами о 1-м января, в которых каждый из вас может найти себя.