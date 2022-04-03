Як зробити, щоб телефон довше тримав заряд: 6 корисних порад

Уявити своє життя без телефону дуже складно, особливо коли йдуть бойові дії

В умовах війни ваш будинок може виявитися знеструмленим у будь-який момент. Тому пристрій зв’язку повинен бути завжди зарядженим, щоб у будь-який момент зв’язатися з близькими людьми.

"Телеграф" розповідає, що робити, щоб телефон не розряджався.

Вимкніть автоматичне регулювання яскравості. Робіть це вручну: у приміщенні – темніше, на вулиці – світліше. Заряджайте пристрій регулярно. Зберігайте рівень батареї протягом 15-95% загальної потужності. Не давайте телефонам довго голодувати. Не перегрівайте телефон. Не залишайте його на сонці, не використовуйте чохли, які погіршують вентиляцію та теплообмін. Зберігайте пристрій у прохолодному місці. Використовуйте лише хороший зарядний пристрій та кабель заряджання. Будь-яка несправна зарядка може спричинити пошкодження батареї. Не залишайте протягом тривалого часу батарею розрядженою. Навіть якщо ви не плануєте використовувати свій телефон, зарядіть його, а потім вимкніть. Не забуваймо про переносний акумулятор Power Bank.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які програми можна завантажити на телефон, щоб підтримувати зв’язок із рідними навіть при відключенні від мобільної мережі.