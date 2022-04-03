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Як зробити, щоб телефон довше тримав заряд: 6 корисних порад

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що робити, якщо телефон швидко сідає Новина оновлена 03 квітня 2022, 15:35
Що робити, якщо телефон швидко сідає

Уявити своє життя без телефону дуже складно, особливо коли йдуть бойові дії

В умовах війни ваш будинок може виявитися знеструмленим у будь-який момент. Тому пристрій зв’язку повинен бути завжди зарядженим, щоб у будь-який момент зв’язатися з близькими людьми.

"Телеграф" розповідає, що робити, щоб телефон не розряджався.

  1. Вимкніть автоматичне регулювання яскравості. Робіть це вручну: у приміщенні – темніше, на вулиці – світліше.
  2. Заряджайте пристрій регулярно. Зберігайте рівень батареї протягом 15-95% загальної потужності. Не давайте телефонам довго голодувати.
  3. Не перегрівайте телефон. Не залишайте його на сонці, не використовуйте чохли, які погіршують вентиляцію та теплообмін. Зберігайте пристрій у прохолодному місці.
  4. Використовуйте лише хороший зарядний пристрій та кабель заряджання. Будь-яка несправна зарядка може спричинити пошкодження батареї.
  5. Не залишайте протягом тривалого часу батарею розрядженою. Навіть якщо ви не плануєте використовувати свій телефон, зарядіть його, а потім вимкніть.
  6. Не забуваймо про переносний акумулятор Power Bank.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які програми можна завантажити на телефон, щоб підтримувати зв’язок із рідними навіть при відключенні від мобільної мережі.

Теги:
#Зарядка #Телефони #Лайфхак
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