Як може зіпсуватися акумулятор телефону через холод: прості правила врятують ваш гаджет

Термін служби телефону залежить від того, чи правильно ви ним користуєтеся на вулиці

Більшість телефонів не розраховані на екстремально високі чи низькі температури. Кожен із нас хоч раз стикався з проблемою, коли після перебування на морозі гаджет починає "гальмувати". Впливає холод і на акумулятор мобільного пристрою.

Як пише Time, кілька простих лайфхаків допоможуть зберегти батарею смартфона в холодну пору року. Запам’ятайте ці правила використання телефону під час морозу і його акумулятор прослужить набагато довше.

Правила використання телефону під час морозу:

Тримайте його у кишені. Навіть така проста річ, як зберігання телефону в кишені чи сумці, може захистити його від холоду. Зберігання телефону в кишені також дозволить йому використовувати тепло вашого тіла, щоб підтримувати температуру, близьку до оптимальної. Смартфони найбільш уразливі, якщо їх залишити на холоді або без тепла протягом тривалого часу, тому не залишайте їх у припаркованих автомобілях. Використовуйте захист. Якщо вам абсолютно необхідно тримати телефон поза приміщенням у холодну погоду, скористайтеся чохлом, який зберігає тепло та захищає пристрій від холоду. Зарядіть телефон удома. Хоча більшість проблем із продуктивністю, пов’язаних з холодною погодою, мають тимчасовий характер, заряджання пристроїв при екстремальних температурах може призвести до серйозних пошкоджень. Вимкніть телефон. Якщо ви розумієте, що погода на вулиці занизька, то краще зробити так, щоб смартфон не працював.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки разів на день можна заряджати телефон. Це елементарне правило продовжить термін служби батареї.