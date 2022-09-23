До якого відсотка можна розряджати телефон: просте правило продовжить життя батареї

Поширена помилка при зарядці смартфона дуже шкодить акумулятору

Мало хто знає, що відсоток, за якого ви підключаєте мобільний телефон до мережі, відіграє важливу роль. Багато хто з нас звик дотягувати до останнього, поки на екрані значок зарядки не стане червоним. Так робити не потрібно, як і залишати смартфон у розетці на всю ніч.

Як пише Best Life, усередині мобільного, зокрема на базі Android, літієво-іонний акумулятор, який з роками зношується та старіє. Уповільнити це допоможуть прості правила, яких потрібно дотримуватися під час заряджання телефону. Так, є певний діапазон заряду, який продовжить термін служби акумулятора.

Зниження заряду телефону до 0 відсотків — це один із найбільш згубних кроків, які ви можете зробити. Справа в тому, що кожен акумулятор може розрядитися і перезарядитися лише обмежену кількість разів. Замість очікування до останньої секунди, робіть часткову зарядку. Це корисно для продовження терміну служби літієвих батарей.

Так, найбільш прийнятна зарядка акумулятора та підтримання його заряду десь у діапазоні від 20 до 80%. Постійна підзарядка може здатися клопіткою, але насправді вона заощадить вам час і гроші у довгостроковій перспективі.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки разів на день можна заряджати смартфон, щоб він працював краще. І в цьому випадку важливо зважити на один нюанс: не доводити заряд до 100%.