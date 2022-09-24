Чи обов’язково щоразу виймати зарядний пристрій з розетки: названо небезпечні наслідки

Буде дуже добре, якщо ця проста дія увійде у вас у звичку.

Мало хто з користувачів телефонів замислюється, чи потрібно щоразу діставати зарядний пристрій із мережі після того, як телефон "поїв". Справді, набагато простіше, коли воно постійно стирчить у розетці. Шукати не потрібно, адже воно завжди на одному місці. Але чи можна так чинити?

Як повідомляє видання radiotrek, багато фахівців відзначають, що краще таки не залишати блок і кабель підключеними до мережі. І на це є одна дуже серйозна та навіть небезпечна причина.

Чи можна залишати зарядне в розетці

Краще не залишати, адже в іншому випадку зарядний пристрій може спричинити пожежу. Якщо відбудеться стрибок напруги, то зарядка може спалахнути, чим викличе пожежу у всьому будинку. Якщо ви невпевнені у своїй проводці або живете в досить старому будинку, тоді ви обов’язково повинні виймати зарядне з мережі.

З цієї причини не варто ставити телефон на ніч на зарядку.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого рівня потрібно заряджати телефон, щоб батарея добре та довго працювала. Експерти назвали діапазон відсотків, найбільш прийнятних для заряду. А також ми писали, як часто в день можна заряджати мобільний пристрій.