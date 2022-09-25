Маленька хитрість продовжить життя батареї вашого телефону: корисний лайфхак

Одне просте правило продовжить термін служби акумулятора

Деякі звичайні наші звички повільно вбивають батарею мобільного телефону. Наприклад, не варто тримати смартфон у кишені, це загрожує неприємними наслідками для пристрою. Але найчастіше ми шкодимо акумулятору смартфона безпосередньо під час заряджання.

Батарея піддається щоденному зносу і з часом її здатність утримувати заряд стає дедалі слабшою. Як пише Reader’s Digest, один простий лайфхак може продовжити термін служби акумулятора телефону. Для цього потрібно знати, до якого відсотка можна заряджати та розряджати телефон.

Життя літій-іонної батареї зазвичай становить 500 циклів (близько півтора року). Цикл роботи батареї вимірюється одним повним зарядом від 0 до 100 відсотків. Таким чином, чим більше повних циклів проходить ваш телефон, тим швидше вам доведеться його міняти.

Тому ви повинні заряджати телефон лише частково, щоб уповільнити розрядку життєвого циклу батареї. Оптимальний рівень заряду батареї становить 25-85 відсотків. Особливо шкідлива зарядка телефону більш ніж на 100 відсотків, багато людей не усвідомлюють, які збитки така звичка завдає акумулятору.

Отже, хитрість: не дозволяйте акумулятору телефону повністю розряджатися до нуля, а при зарядці дайте йому досягти лише 85 відсотків, а потім відключіть від мережі. Якщо ви повністю зарядите акумулятор, не залишайте телефон підключеним до мережі, інакше гаджет швидше старітиме.

Раніше "Телеграф" розповідав, як може зіпсуватися батарея смартфона через холод. Є кілька важливих нюансів, які варто знати.