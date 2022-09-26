Як часто заряджати ноутбук, щоб він довго не сідав: просте правило збереже батарею

Ви часто можете робити цю помилку під час заряджання ноутбука

Щоб батарея ноутбука прослужила довше, важливо дотримуватися елементарних правил заряджання пристрою. Акумулятор потрібно підключати до розетки лише у певних випадках. Також не рекомендується весь час працювати з ноутбуком, підключеним до мережі, так само як і у випадку з мобільним телефоном.

Як пише Reader’s Digest, не можна тримати ноутбук підключеним до зарядного пристрою 24/7. Це несприятливо позначається на ефективності та довговічності акумулятора. Названо оптимальний діапазон відсотків, при яких потрібно приєднувати ваш гаджет до мережі.

Так, постійно тримати комп’ютер підключеним до зарядного пристрою, навіть коли ви не користуєтеся ним, погано для акумулятора. Справа в тому, що батарея комп’ютера ніколи не повинна бути повністю заряджена або взагалі розряджена. Тому не тримайте комп’ютер увімкненим весь день і не використовуйте його, поки він не сяде повністю.

Є найвідповідніші відсотки заряду, які сигналізують про необхідність підключення ноутбука до розетки. Так, ідеально тримати заряд вашого пристрою на рівні 50-80%. Відмінна порада: увімкнути комп’ютер у мережу вранці, а потім, коли він повністю заряджений, відключати його від мережі до кінця дня.

Додамо, що вимкнення комп’ютера наприкінці кожного дня – найкращий спосіб максимально продовжити термін служби акумулятора. Це очищає всі програми та іншу зайву інформацію, що накопичилася протягом дня. Просте правило допоможе зберегти заряд батареї протягом тривалого часу.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка можна заряджати та розряджати смартфон.