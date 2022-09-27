Як не можна користуватися ноутбуком: через цю помилку батареї прийде кінець

Ноутбук може негативно реагувати на температуру у приміщенні

Термін служби акумулятора ноутбука залежить від багатьох факторів, у тому числі й від того, як часто на день ми заряджаємо комп’ютер і чи робимо це правильно. Також на ефективність батареї може вплинути одна поширена помилка. Багато хто звик залазити з ноутбуком на ліжко і працювати за ним так годинами, виявляється, це шкодить пристрою.

Як повідомляє Reader’s Digest, ноутбук необхідно тримати при прохолодній температурі. Та й м’яка поверхня для ПК не є оптимальною. Якщо батарея комп’ютера стала гарячою, це дуже поганий знак.

Потрібно намагатися, щоб батарея ноутбука ніколи не нагрівалася дуже сильно, так само як і не замерзала до низьких температур. Багато хто з нас часто кладе свій комп’ютер поверх ковдри, сидячи в ліжку. І навіть якщо ви цього не відчуваєте, батарея нагрівається.

Найкраще тримати комп’ютер на плоскій твердій поверхні, щоб повітря могло циркулювати під ним. Так ви зможете підтримати хорошу температуру акумулятора. Ця елементарна звичка гарантує, що ноутбук залишатиметься довше зарядженим.

Додамо, що допоможе зберегти заряд довше ще такий прийом: зменшіть яскравість дисплея настільки, наскільки це можливо, але не настільки, щоб довелося напружувати очі. А ще рекомендується змінити яскравий фон на щось темне або просто на чорний екран.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка мала хитрість продовжить життя батареї вашого телефону. Виявляється, не варто заряджати телефон до 100 відсотків. Цьому є зрозуміле пояснення.