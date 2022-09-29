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Навіщо відключати Wi-Fi на смартфоні на ніч: так робити потрібно кожному власнику гаджета

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Що буде, якщо не відключати Wi-Fi на ніч Новина оновлена 29 вересня 2022, 11:02
Що буде, якщо не відключати Wi-Fi на ніч

Пояснюємо, чому слід відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час

Багато власників сучасних мобільних телефонів не відключають Wi-Fi на смартфоні на ніч, навіть якщо пристрій погано ловить мережу. У цьому випадку вони припускаються великої помилки.

Як пише belnovosti, відключати Wi-Fi на ніч на смартфоні просто необхідно. Що буде, якщо уникати цієї рекомендації, читайте у матеріалі нижче.

Навіщо відключати Wi-Fi на ніч — причини

  1. Wi-Fi потрібно відключати на ніч, щоб акумулятор смартфона повільніше розряджався.
  2. Відключити Wi-Fi потрібно, якщо не хочете, щоб вас будили оповіщення.

Крім того, фахівці радять відключати на ніч не тільки мережу на смартфоні, а й сам домашній роутер.

Раніше "Телеграф" писав, якими корисними програмами можна скористатися, щоб залишатися на зв’язку навіть при відключенні від мобільної мережі.

Теги:
#Мобільний телефон #Wi-Fi #Смартфони #Роутер