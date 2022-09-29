Навіщо відключати Wi-Fi на смартфоні на ніч: так робити потрібно кожному власнику гаджета

Пояснюємо, чому слід відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час

Багато власників сучасних мобільних телефонів не відключають Wi-Fi на смартфоні на ніч, навіть якщо пристрій погано ловить мережу. У цьому випадку вони припускаються великої помилки.

Як пише belnovosti, відключати Wi-Fi на ніч на смартфоні просто необхідно. Що буде, якщо уникати цієї рекомендації, читайте у матеріалі нижче.

Навіщо відключати Wi-Fi на ніч — причини

Wi-Fi потрібно відключати на ніч, щоб акумулятор смартфона повільніше розряджався. Відключити Wi-Fi потрібно, якщо не хочете, щоб вас будили оповіщення.

Крім того, фахівці радять відключати на ніч не тільки мережу на смартфоні, а й сам домашній роутер.

Раніше "Телеграф" писав, якими корисними програмами можна скористатися, щоб залишатися на зв’язку навіть при відключенні від мобільної мережі.