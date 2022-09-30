Як заощадити заряд батареї на телефоні: два простих способи

В екстрених ситуаціях заряд допоможуть зберегти елементарні хитрощі

Ваш мобільний телефон може швидко розряджатися, якщо ви використовуєте одну з програм, так званих пожирачі енергії батареї. Іноді ви можете надто довго та активно користуватися смартфоном, забувши про підзарядку. Якщо під рукою не виявилося зарядного пристрою, а потрібно, щоб гаджет ще трохи попрацював і не вимкнувся – є вихід.

В екстрених ситуаціях можна провернути з мобільним деякі маніпуляції, які запобігають його повній розрядці. Як пише видання Reader’s Digest, йдеться про як мінімум два лайфхаки, які заощадять заряд акумулятора.

Варіант перший — перейти в авіарежим. Швидкий спосіб запобігти швидкій розрядці акумулятора — переключити його в режим польоту. Ви не зможете отримувати текстові повідомлення або шукати Інтернет, але заощадите енергію, тому що ваш телефон не буде постійно шукати стільниковий зв’язок або з’єднання WiFi.

Другий спосіб вирішити проблему з телефоном, який ось-ось сяде – вимкнути його. Так ви точно збережете заряд батареї. Менш кардинальний, але схожий спосіб: залишити телефон у режимі зниженого енергоспоживання. Ви можете знайти його в налаштуваннях на iPhone або Android, зазвичай він називається так — режим економії заряду батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є діапазон відсотків, до яких найбільш оптимально заряджати та розряджати мобільний телефон. Проста звичка продовжить термін служби акумулятора смартфона.