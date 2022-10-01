Що буде, якщо тримати зарядку смартфона після 100%

Розповідаємо, чому фахівці не рекомендують цього робити

Чимало користувачів сучасних мобільних телефонів не замислюються над тим, яких помилок вони допускають при зарядці свого гаджета. Власники смартфонів звикли заряджати пристрої зв’язку до 100%, проте спеціалісти радять так не робити. При тому, що і повна зарядка телефону до 100% теж не рекомендується.

Як пише belnovosti, постійна зарядка до 100-відсоткового рівня негативно впливає на ємність акумулятора. Ми неодноразово писали, що залишати смартфон заряджатися цілу ніч також не варто.

Рекомендується підтримувати заряд акумулятора на рівні від 30 до 80%, тоді він буде служити довгий час.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, щоб продовжити термін його служби. А також ми відповідали на питання, як краще працювати з ноутбуком – від мережі чи від батареї. Багато хто нехтує одним правилом.