Як не можна вимикати ноутбук, щоб не нашкодити пристрою: цим "популярним" варіантом користується багато хто

Один елементарний рух може призвести до поломки гаджета.

Щоб довше зберегти життя свого ноутбука, не варто нехтувати стандартними правилами його користування, інакше це може закінчитись дуже сумно – поломкою вашого гаджета. А знаючи "закони підлості" статися це може в найневідповідніший момент. Тому дуже важливо правильно його вимикати після роботи.

Як повідомляє SantePlus, найбільшою помилкою багатьох користувачів є "виключення" ноутбука просто закриванням його кришки. Так, це простий та ефективний спосіб швидко призупинити його роботу, адже він переходить у "сплячий режим", але він зовсім не корисний для самого пристрою.

Переходячи в сплячий режим, ноутбук за ідеєю продовжує працювати, тільки в набагато економнішому режимі. Отже, знову відкривши кришку, ви виявите, що всі програми, які у вас запущені на ноутбуці, як і раніше, активні. Начебто нічого такого, навіть і добре, адже якщо щось не збереглося, то воно не відійде, але є й мінуси:

Забивається оперативна пам’ять, адже кеш, також відомий як ОЗУ, не буде очищений, доки ви не перезавантажите комп’ютер.

Якщо батарея пошкоджена або має дуже низький заряд, комп’ютер вимкнеться.

При тривалій відсутності живлення це може викликати різні механічні проблеми з жорстким диском, починаючи від блокування на рівні внутрішніх компонентів і закінчуючи виходом із ладу.

Як правильно вимикати ноутбук

Найкращий спосіб — перейти в меню "Пуск", потім "Харчування" та "Вимкнути". Також ви можете налаштувати свій гаджет так, що при закриванні кришки комп’ютер буде автоматично вимикатися. Зробити це дуже просто:

Введіть "Панель керування" у рядку пошуку Windows; Натисніть кнопку "Обладнання та звук", потім "Параметри живлення"; Зліва з’явиться новий список, натисніть "Виберіть дію, яка слідує за закриттям кришки"; Виберіть "Вимкнути" для обох режимів живлення.

Також раніше ми писали, чи впливає робота на постійно підключеному ноутбуці до зарядки на термін придатності його акумулятора.