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Як не можна вимикати ноутбук, щоб не нашкодити пристрою: цим "популярним" варіантом користується багато хто

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Режим сну — не рівносильний повному вимкненню Новина оновлена 02 жовтня 2022, 10:50
Режим сну — не рівносильний повному вимкненню

Один елементарний рух може призвести до поломки гаджета.

Щоб довше зберегти життя свого ноутбука, не варто нехтувати стандартними правилами його користування, інакше це може закінчитись дуже сумно – поломкою вашого гаджета. А знаючи "закони підлості" статися це може в найневідповідніший момент. Тому дуже важливо правильно його вимикати після роботи.

Як повідомляє SantePlus, найбільшою помилкою багатьох користувачів є "виключення" ноутбука просто закриванням його кришки. Так, це простий та ефективний спосіб швидко призупинити його роботу, адже він переходить у "сплячий режим", але він зовсім не корисний для самого пристрою.

Переходячи в сплячий режим, ноутбук за ідеєю продовжує працювати, тільки в набагато економнішому режимі. Отже, знову відкривши кришку, ви виявите, що всі програми, які у вас запущені на ноутбуці, як і раніше, активні. Начебто нічого такого, навіть і добре, адже якщо щось не збереглося, то воно не відійде, але є й мінуси:

  • Забивається оперативна пам’ять, адже кеш, також відомий як ОЗУ, не буде очищений, доки ви не перезавантажите комп’ютер.
  • Якщо батарея пошкоджена або має дуже низький заряд, комп’ютер вимкнеться.
  • При тривалій відсутності живлення це може викликати різні механічні проблеми з жорстким диском, починаючи від блокування на рівні внутрішніх компонентів і закінчуючи виходом із ладу.

Як правильно вимикати ноутбук

Найкращий спосіб — перейти в меню "Пуск", потім "Харчування" та "Вимкнути". Також ви можете налаштувати свій гаджет так, що при закриванні кришки комп’ютер буде автоматично вимикатися. Зробити це дуже просто:

  1. Введіть "Панель керування" у рядку пошуку Windows;
  2. Натисніть кнопку "Обладнання та звук", потім "Параметри живлення";
  3. Зліва з’явиться новий список, натисніть "Виберіть дію, яка слідує за закриттям кришки";
  4. Виберіть "Вимкнути" для обох режимів живлення.

Також раніше ми писали, чи впливає робота на постійно підключеному ноутбуці до зарядки на термін придатності його акумулятора.

Теги:
#Технології #Ноутбук #Гаджет