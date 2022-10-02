Як не можна вимикати ноутбук, щоб не нашкодити пристрою: цим "популярним" варіантом користується багато хто
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Один елементарний рух може призвести до поломки гаджета.
Щоб довше зберегти життя свого ноутбука, не варто нехтувати стандартними правилами його користування, інакше це може закінчитись дуже сумно – поломкою вашого гаджета. А знаючи "закони підлості" статися це може в найневідповідніший момент. Тому дуже важливо правильно його вимикати після роботи.
Як повідомляє SantePlus, найбільшою помилкою багатьох користувачів є "виключення" ноутбука просто закриванням його кришки. Так, це простий та ефективний спосіб швидко призупинити його роботу, адже він переходить у "сплячий режим", але він зовсім не корисний для самого пристрою.
Переходячи в сплячий режим, ноутбук за ідеєю продовжує працювати, тільки в набагато економнішому режимі. Отже, знову відкривши кришку, ви виявите, що всі програми, які у вас запущені на ноутбуці, як і раніше, активні. Начебто нічого такого, навіть і добре, адже якщо щось не збереглося, то воно не відійде, але є й мінуси:
- Забивається оперативна пам’ять, адже кеш, також відомий як ОЗУ, не буде очищений, доки ви не перезавантажите комп’ютер.
- Якщо батарея пошкоджена або має дуже низький заряд, комп’ютер вимкнеться.
- При тривалій відсутності живлення це може викликати різні механічні проблеми з жорстким диском, починаючи від блокування на рівні внутрішніх компонентів і закінчуючи виходом із ладу.
Як правильно вимикати ноутбук
Найкращий спосіб — перейти в меню "Пуск", потім "Харчування" та "Вимкнути". Також ви можете налаштувати свій гаджет так, що при закриванні кришки комп’ютер буде автоматично вимикатися. Зробити це дуже просто:
- Введіть "Панель керування" у рядку пошуку Windows;
- Натисніть кнопку "Обладнання та звук", потім "Параметри живлення";
- Зліва з’явиться новий список, натисніть "Виберіть дію, яка слідує за закриттям кришки";
- Виберіть "Вимкнути" для обох режимів живлення.
Також раніше ми писали, чи впливає робота на постійно підключеному ноутбуці до зарядки на термін придатності його акумулятора.