Що робити, якщо телефон став швидко сідати

Названо 2 причини, через які батарея смартфона швидко розряджається після зарядки

Деякі звички користувачів сучасних телефонів повільно "вбивають" батареї пристроїв. Це може призвести до проблеми швидкого розрядження смартфонів, іноді навіть після зарядки.

Щоб остаточно не занапастити улюблений гаджет, необхідно якнайшвидше дізнатися реальну причину швидкого розрядження телефону.

Чому батарея швидко сідає і як це виправити

Висока яскравість екрана , "живі" шпалери , програми , що витрачають заряд, віджети , ігри і так далі — все це швидко розряджає смартфон. Вирішити проблему можна коригуванням налаштувань екрана та видаленням невикористовуваних програм.

, , , що витрачають заряд, , і так далі — все це швидко розряджає смартфон. Вирішити проблему можна коригуванням налаштувань екрана та видаленням невикористовуваних програм. Механічні пошкодження або здуття акумулятора. У цих випадках необхідно звернутися у сервіс.

Якщо телефон дуже швидко заряджається і так само швидко розряджається, то це означає, що акумулятор вичерпав ресурс і вимагає заміни.

Раніше "Телеграф" розбирався, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні вночі.