Чому телефон повільно заряджається: причина може бути не лише у смартфоні

Причина, швидше за все, у зарядному пристрої

Збільшення заряду акумулятора сучасного мобільного телефону здається простою процедурою: потрібно лише підключити до смартфона кабель зарядного пристрою, а потім підключити зарядку до розетки. Але буває так, що власники пристрою дуже довго чекають необхідного відсоткового показника на значку батареї.

Смартфон може почати повільно заряджатися з різних причин. Розповідаємо, чому ваш смартфон дуже довго заряджається і яких потрібно вжити заходів.

Чому телефон довго заряджається

Якщо телефон вже не дуже новий (старше 3-4 років), то причиною повільної зарядки може бути звичайний знос акумулятора. Однак, якщо така проблема трапляється з тільки придбаними телефонами, причина може бути в зарядному пристрої або проблемах з роз’ємом живлення.

Експерти радять усім користувачам смартфонів користуватися лише оригінальними зарядками.

Ще однією причиною повільного заряджання може бути надламаний USB-кабель або засмічення роз’єму живлення. Крім того, варто пам’ятати, що активне використання смартфона під час заряджання також є причиною повільної зарядки мобільного пристрою. Чому не можна грати на телефоні під час зарядки, ми пояснювали раніше.

Крім того, часто буває і так, що смартфон не заряджається до 100%, тобто заряд акумулятора зупиняється на позначці 90, 80, 70%, а може бути і на нижчій позначці. Після цього мобільний пристрій не продовжує навіть повільно заряджатися. У цьому випадку треба розібратися в причинах того, що сталося, а потім — вживати заходів для того, щоб це виправити.

Якщо зламався роз’єм

Часто те, що смартфон став повільно заряджатися, пояснюється проблемами із зарядним роз’ємом. Якщо він пошкодився, то його необхідно замінити. Можна також обережно голкою прибрати бруд, що потрапив у гніздо роз’єму живлення.

Якщо виникла несправність кабелю

Ще однією частою причиною, чому смартфон повільно заряджається, може бути проблема з кабелем. Є ймовірність того, що обірвалися дроти. Щоб перевірити, чи дійсно проблема саме в кабелі, достатньо лише один раз підключити кабель від іншого пристрою. Якщо після цього рівень заряду на екрані мобільного телефону відобразився цифрою 100%, то в цьому випадку потрібно сміливо змінювати старий кабель.

Якщо застарів акумулятор

Користувачі сучасних телефонів не повинні забувати, що повний термін служби акумулятора смартфона в більшості випадків не перевищує трьох років. Якщо цей період наблизився до завершення, то в цьому випадку необхідно купувати нову батарею.

Якщо використовується не "своя" зарядка

Зовнішня схожість різних зарядних пристроїв не означає, що вони будуть мати однакові технічні характеристики. Для зарядки сучасних телефонів необхідно використовувати тільки оригінальні зарядні пристрої, які за своїми характеристиками мають відповідну потужність саме для вашого мобільника, інакше на вас чекає зниження швидкості зарядки.

Хоча більшість адаптерів живлення та USB-кабелів виглядають однаково, є велика різниця в їх якості та швидкості зарядки. Виробники рекомендують переконатися, що зарядний пристрій оригінальний та потрібної потужності. Звичайним смартфонам, без функції швидкого заряджання, потрібні адаптери від 1 до 2 Ампер. Якщо сили струму не вистачає, заряджання буде відбуватися довше.

Зайві оновлення та програми

Часто причиною повільної зарядки телефону може бути функціонування та автоматичне оновлення деяких програм та додатків. У цьому випадку буде достатньо прибрати функцію автоматичного оновлення в налаштуваннях телефону або вимкнути непотрібні програми.

Чому раптово вимикається телефон

В окремих випадках телефон може зарядитися до потрібного відсоткового рівня, проте при достатньому відсотку заряду пристрій може несподівано відключитися. Наприклад, заряду на смартфоні 30%, а за хвилину вже 1%, і відбувається відключення. Таке може траплятися з кількох причин.

В основному смартфон несподівано вимикається при достатньому рівні заряду через поломку контролера живлення, або через перевищення терміну служби акумуляторної батареї. У цьому випадку ми можемо говорити про звичайне зношування блоку живлення.

Іноді буває, що телефон вимикається на сильному морозі. А також через перегрівання — зазвичай з цією проблемою можна зіткнутися під час спекотної погоди влітку. У будь-якому випадку за такої поведінки смартфона краще відвідати сервісний центр.

І все ж таки фахівці неодноразово повторюють, що заряджати мобільний телефон до максимального рівня в 100% небажано. Якщо заряджати смартфон не до кінця, з ним нічого поганого не трапиться – це лише піде на користь.

Чому не можна заряджати смартфон до 100%

Не заряджайте телефон до максимального рівня, щоб батарея не перегрівалася. Оптимальний рівень заряду, що рекомендується для роботи смартфона, становить 30-80%.

Раніше "Телеграф" розбирався, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні вночі.