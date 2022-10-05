Чому не варто використовувати відбиток пальця у смартфоні як пароль: відповідь криміналістів

Пароль/пін-код має бути унікальним, але не відбитком.

Сучасні смартфони практично всі оснащені сканером відбитка пальця, що, як багато хто вважає, є відмінним способом захисту свого гаджета від злому. Та й простота "введення" пароля не може не тішити — приклав палець і все.

Проте фахівці з цифрової криміналістики зазначають, що такий спосіб не можна вважати безпечним, пише radiotrek. Щобільше, у певних випадках, це може навіть завдати шкоди вашому здоров’ю. Який пароль тоді краще обрати — читайте далі.

Як обрати правильний пароль на телефон

Перше, що відзначають криміналісти, це те, що зловмисники можуть легко скопіювати ваш відбиток пальця та створити "зліпок" на полімерній основі. І для цього їм не обов’язково мати ваш палець, можна скористатися відбитком зі склянки. Менш "винахідливі" злочинці можуть чинити психологічний тиск на вас або навіть застосовувати силу, щоб змусити розблокувати пристрій.

"Найбезпечніший і надійніший спосіб блокування гаджета — це складний пароль, який знатиме тільки власник" — вважають експерти.

Щобільше, пін-код для входу в смартфон має бути якомога складнішим і довшим. Також символи, що використовуються для пароля, більше не повинні використовуватися для будь-яких інших запаролених програм.

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