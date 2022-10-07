Відключення лише однієї функції на телефоні збереже батарею: простий лайфхак

Непомітна звичка розряджає акумулятор смартфона

Багато хто з нас робить помилки при зарядці мобільного телефону, наприклад, заряджаємо його щоразу більше 100%. Але є й нюанси, які можуть швидше садити гаджет, навіть якщо смартфон був повністю і правильно заряджений.

Йдеться про таку функцію – автоповорот екрану. Ви можете увімкнути її, але користуватися зрідка. При цьому вона продовжуватиме роботу у включеному стані, саджаючи смартфон. Тому, якщо потрібно заощадити заряд батареї, вимкніть автоповорот.

Суть лайфхака у тому, щоб вимкнути функцію автоповороту на телефоні. Ви заощадите енергію, якщо вимкнете функцію автоматичного повороту екрана (яка перетворює екран із книжкової на альбомну і навпаки). Це пов’язано з тим, що коли функцію автоповороту увімкнено, ваш смартфон використовує датчик акселерометра для визначення напрямку вашого телефону. Просте перемикання самостійно заощадить заряд батареї.

Варто додати, що також витрачають заряд пристрою деякі функції, які не є обов’язковими. У тому числі висока яскравість екрана, "живі" шпалери, віджети. Вирішити проблему можна коригуванням налаштувань екрана та видаленням невикористовуваних програм.

Як раніше повідомляв "Телеграф", батарея смартфона може зіпсуватися через холод. Є кілька важливих нюансів, які варто знати.