Сімка розряджає телефон: чи це дійсно так, і що з цим робити

Є кілька випадків, коли сімка розряджає смартфон.

Напевно мало хто з користувачів замислювався, чи сім-карта впливає у вашому телефоні на його заряд. Однак варто було б, адже вона впливає. Але і тут є свої особливості, про які ми розповімо далі.

Як повідомляє itechua, сімка розряджає телефон у тому випадку, якщо вона активно використовується або при поганому сигналі мережі, адже гаджет постійно шукає підключення. У цих випадках телефон "напружується" і працює більше і сильніше від чого батарея і сідає.

Виходить, що сама сім-карта розряджає акумулятор телефону, адже вона є необхідною частиною радіомодуля, що впливає на те, що передавач починає працювати на повну потужність, щоб знайти сигнал. У таких випадках свій гаджет краще перевести в авіарежим, щоби заощадити свій заряд, радять фахівці. Це дуже корисно, наприклад, коли ви вирушаєте у довгу подорож.

А що якщо у телефоні дві сім-картки?

Дві сім-карти не завжди викликають підвищену витрату батареї, і це залежить від того, яка технологія використовується в телефоні. Оскільки найчастіше це технологія, яка передбачає, що використовується один радіомодуль на дві сімки. Такий спосіб набагато економніший, адже він знижує споживання заряду батареї, коли в телефон вставлені дві сім-картки відразу.

Варто додати, що також витрачають заряд пристрою деякі функції, які не є обов’язковими. У тому числі висока яскравість екрана, "живі" шпалери, віджети. Розв'язати проблему можна коригуванням налаштувань екрана та видаленням невикористовуваних програм.

Як раніше повідомляв "Телеграф", батарея смартфона може зіпсуватися через холод. Є кілька важливих нюансів, які варто знати.