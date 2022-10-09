Чи можна заряджати смартфон зарядним пристроєм від планшета: про це знають одиниці

Багато користувачів вважають, що телефон згорить. Чи так це?

Навряд чи хтось замислювався, а чи можна використовувати для зарядки свого смартфона зарядний пристрій для планшета, адже на вигляд вони однакові. Якщо з однією зарядкою для різних телефонів все ще досить ясно, то в ситуації з планшетом постають питання. Давайте з ними розумітися.

Як зазначає itechua, думка, що якщо мобільний під'єднати до зарядного пристрою з великим струмом, наприклад, від планшета, смартфон може згоріти, не зовсім відповідає дійсності. Простіше кажучи — не згорить, що означає, що телефон можна підключати зарядному від планшета.

Варто зазначити, що, звичайно, небезпека займання залишається, і це може статися, якщо зарядне видасть напругу більше, ніж йому необхідно. Однак не варто забувати, що всі сучасні стандартні зарядні пристрої відрізняються однаковою вихідною напругою — 5 вольтів.

Це означає, що ви можете спокійно використовувати один зарядний пристрій і для смартфона і для планшета.

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