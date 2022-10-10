Одне просте правило врятує батарею вашого телефону: що потрібно змінити у налаштуваннях

Якщо не хочете, щоб мобільний швидко сідав, ніколи не користуйтесь однією функцією

Те, як довго мобільний пристрій може зберігати заряд акумулятора, залежить від багатьох факторів. "Пожирати" енергію можуть найпростіші дії зі смартфоном, наприклад, використання певних програм та додатків. Щоб телефон довше не сідав, варто приділити увагу настройкам дисплея, теми, заставки і шпалер.

Лише одна проста звичка допоможе вашому мобільному залишатися зарядженим протягом більшого часу. Суть лайфхака дуже зрозуміла: використовуйте темний режим, це заощаджує заряд батареї. Звучить нехитро, але ефект дає відчутний.

Так, один із способів заощадити заряд батареї та продовжити її роботу протягом дня – вибрати темні шпалери замість яскравих білих фонів для екрана телефону. Тому змініть в налаштуваннях вашого телефону темний режим на світлий, ця елементарна маніпуляція продовжить термін служби батареї. Справа в тому, що вашому телефону не потрібно буде витрачати більше енергії на відображення яскравих, контрастних кольорів на дисплеї.

Як повідомляв "Телеграф", телефон може швидко розряджатися через високу яскравість екрану, "живі" шпалери (тобто анімовані), додатки, що витрачають заряд, віджетів та ігор. Вирішити проблему допоможе коригування налаштувань екрана та видалення невикористовуваних програм.

Також ми розповідали, яку функцію необхідно відключити на смартфоні, щоб батарея довше залишалася у строю. Багато хто навіть не користується цією можливістю в той час, як вона продовжує "з’їдати" заряд.