Ніколи не робіть так: ця проста дія пожирає заряд батареї телефону

Одна популярна функція миттєво розряджає мобільний телефон

Довговічність акумулятора смартфона залежить не тільки від якості зарядного пристрою, а від багатьох інших факторів. Ми часто припускаємося при зарядці мобільного телефону помилок, які шкодять батареї. Наприклад, залишаємо телефон, підключений до мережі, на всю ніч. Деякі функції садять заряд і при безпосередньому використанні телефону.

Один елементарний лайфхак допоможе телефону залишатися довше зарядженим. Його суть дуже проста: не можна закривати всі ваші програми та додатки на смартфоні одночасно. І ось чому.

Хоча може здатися, що залишення великої кількості програм відкритими призведе до розрядки батареї, насправді це може мати протилежний ефект у довгостроковій перспективі. Виявляється, одночасне закриття всіх ваших програм і подальше їхнє повторне відкриття насправді розряджають акумулятор більше, ніж якщо ви просто залишали їх одночасно працювати.

Як раніше розповідав "Телеграф", "пожирати" енергію батареї можуть найпростіші дії зі смартфоном, наприклад, використання певних програм та додатків. Один із них розряджає телефон, тому що завжди працює у фоновому режимі. Крім того, щоб телефон довше не сідав, варто приділити увагу налаштуванням дисплея, теми, заставки та шпалер. Певні правила заощадять заряд акумулятора.