Кожен українець може допомогти роботі ППО: як це зробити

Це розширить можливості з виявлення ворожих ракет, літаки та дронів

Останнім часом територію України все частіше атакують іранські дрони-камікадзе, чию активність не завжди можуть помітити радари. Саме через це конструкторська група "Технарі" створила застосунок "єППО", який допомагає силам протиповітряної оборони відстежити пересування ворожої цілі в небі над Україною.

Розробка застосунку була узгоджена з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь". Під час створення "єППО" також проводились консультації з фахівцями українських сил ППО. Тепер будь-який пересічний мешканець України може повідомити через застосунок про виявлений безпілотник чи ракету.

Наразі випущена тілька Андроід-версія додатка і вона вже пройшла верифікацію Google. Щоб додаток працював, каожному бажаючому слід пройти верифікацію в "Дії". Працює "єППО" дуже просто:

Ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе "шахід". Ви відкрили "єППО" на смартфоні, вибрали тип повітряної цілі, направили смартфон у напрямку руха цілі та натиснули велику червону кнопку. Фахівці побачать відмітку на мапі, вона має доповнити радіолокаційну інформацію і ворожий об'єкт буде збито.

Для користувачів iPhone додаток буде випущений пізніше. Наразі триває його тестування.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, чи може росія повністю позбавити українців мережі та інтернету під час війни. Крім того, він пояснив, як вистояла мережа 24 лютого.