Чи можуть дані з Helsi потрапити до росіян? Федоров дав однозначну відповідь

Якщо десь з’являється натяк на витік інформації, відповідні органи відразу оперативно реагують

Українці, які хвилюються про ймовірне влучення своїх особистих даних до рук російських хакерів, можуть видихнути спокійно. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, купівля сервісу Helsi компанією "Київстар", котра входить до складу російської "Альфа-груп", ніяк не вплине на збереження важливої інформації про пацієнтів.

Про це чиновник розповів у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". З-поміж іншого, Федоров підкреслив, що захист персональних даних є однією з найбільш консервативних саме в медичній сфері, тому зайвого занепокоєння можна уникнути.

Сам міністр вважає серйозний підхід до збереження таємниці даних про пацієнтів вельми правильним, адже це, наголошує він, "дуже сенситивна інформація". Для того відповідні служби й уважно стежать за тим, щоб жодні хакери, включно з російськими, не дісталися подібних ресурсів.

"Якщо є натяк на витік персональної інформації, Держспецзв’язок та СБУ оперативно реагують. Саме вони працюють із сервісами, які взаємодіють із медичними реєстрами", — підкреслив Михайло Федоров.

Ознайомитися з повним інтерв’ю глави Мінцифри можна на сайті "Телеграфа": Михайло Федоров: "Від скорочення 80 тисяч чиновників у державі нічого не зміниться. Чи стане тільки краще!"