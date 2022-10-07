Могут ли данные из Helsi попасть к россиянам? Федоров дал однозначный ответ

Если где-то появляется намек на утечку информации, соответствующие органы тут же оперативно реагируют

Украинцы, волнующиеся о вероятном попадании своих личных данных в руки российских хакеров, могут выдохнуть спокойно. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, покупка сервиса Helsi компанией "Киевстаром", которая входит в состав российской "Альфа-груп", никак не повлияет на сохранность важной информации о пациентах.

Об этом чиновник рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Помимо прочего Федоров подчеркнул, что защита персональных данных является одной из наиболее консервативных именно в медицинской сфере, поэтому-то лишнего беспокойства можно избежать.

Сам министр считает серьезнейший подход к сохранению тайны данных о пациентах очень верным, ведь это, подчеркивает он, "очень сенситивная информация". Впрочем, соответствующие службы внимательно следят за тем, чтобы никакие хакеры, включая российских, не добрались к подобным ресурсам.

"Если есть намек на утечку персональной информации, Госспецсвязь и СБУ оперативно реагируют. Именно они работают с сервисами, взаимодействующими с медицинскими реестрами", — подчеркнул Михаил Федоров.

Ознакомиться с полным интервью главы Минцифры можно на сайте "Телеграфа": Михаил Федоров: "От сокращения 80 тысяч чиновников в государстве ничего не изменится. Станет только лучше!"