Що зробити, щоб смартфон розряджався повільніше: ці три кроки легко зробити кожному

Достатньо вимкнути лише кілька функцій, щоб зарядка телефону трималась набагато довше

Тривалість роботи акумуляторної батареї сучасного телефону залежить від багатьох факторів. Вони можуть бути пов’язані і з повільною зарядкою смартфона, і зі швидкою розрядкою батареї мобільного пристрою.

Щоб телефон розряджався повільніше, варто вимкнути лише деякі робочі функції. Як заощадити заряд:

1. Активуйте автояскравість екрана

Економія заряду стане ще відчутнішою, якщо знизити яскравість до мінімуму.

2. Зменште час очікування екрана

Це також добре заощаджує заряд акумулятора смартфона.

3. Вимкніть автооновлення програм

Залишіть автооновлення тільки для тих програм, яким це дійсно потрібно.

Крім того, також можна вимкнути точку доступу, яка не використовується, GPS та інші опції для "фону".

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко сідає та як це виправити. А також, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні на ніч.