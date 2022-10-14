Лайфхак, завдяки якому ваш телефон довше зберігатиме заряд: про це багато хто навіть не знає

Можливо, ви ніколи не чистили свій смартфон, і дарма

Якщо ваш мобільний телефон швидко сідає, то однією з причин проблеми може бути забруднений отвір для заряджання. Так-так, його періодично потрібно очищати, це легко зробити в домашніх умовах і з мінімумом зусиль.

Існує багато помилок при заряджанні смартфона, які шкодять акумулятору. Насамперед важливо вставляти кабель у зарядний отвір, що працює, для цього стане в нагоді один лайфхак. Трюк дуже простий, можна обійтись підручними засобами.

Здавалося б, встромити штекер у телефон не складе проблем, але є каверза. Ви можете спитати себе: "Як я міг неправильно підключити телефон?" Якщо ви встромляєте зарядний кабель у зарядний порт телефону, а не акуратно направляєте його всередину, можете пошкодити свій телефон, навіть не підозрюючи про це. Насправді, це може призвести до неправильного розміщення зарядного отвору, а це означає, що телефон фактично не заряджатиметься повністю, коли буде підключений до мережі.

Однак, якщо у вас виникли проблеми із заряджанням телефону, не варто відразу ж думати, що проблема в несправності порту. Пил та інше сміття можуть осісти у вашому порту зарядки, тому час від часу проводьте цей елементарний лайфхак. Що потрібно робити: використовуйте чистий м’який пензель для малювання або спеціальний інструмент для очищення телефону, щоб очистити зарядний отвір.

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрібно змінити налаштування смартфона, щоб він поглинав менше енергії. Просте правило врятує акумулятор від швидкого розряджання.