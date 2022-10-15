Чи потрібно відключати смартфон, щоб швидше зарядився

Міф можна вважати розвінчаним

Чи дійсно у вимкненому стані смартфон заряджається швидше? Власники мобільних гаджетів часто задаються цим питанням, і деякі правда впевнені, що відключення телефону дозволяє швидше поповнити ємність акумулятора при зарядці.

Однак це практично не впливає на швидкість зарядки, заявили на YouTube-каналі The Unlockr. Блогери перевірили це твердження на практиці. Виявилося, що у вимкненому і повністю розрядженому стані результати виявилися однаковими.

Вимкнення або включення різних функцій, таких як авіарежим або Wi-Fi, теж не сильно покращує ситуацію зі швидкою зарядкою смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому писклявий звук зарядки телефону — поганий знак для власника пристрою, а також, які речі і чому не варто тримати поряд з мобільним телефоном.