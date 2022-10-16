Проста помилка псує батарею телефону: багато хто забуває про це

Користуватися смартфоном, коли він підключений до мережі, не можна, і ось чому

Акумулятори мобільних телефонів мають термін придатності. І він залежить від багатьох чинників. Нашкодити батареї смартфона може як несправний порт для зарядного пристрою, так і перезаряджання після 100%. Звичка використовувати мобільний, доки він підключений до мережі, теж дуже погана ідея.

Простий лайфхак збереже життя акумулятора. Все, що потрібно, це перестати користуватися телефоном під час його заряджання. Багато хто з нас робив цю помилку, не знаючи, яку шкоду вона несе батареї. Вона може не лише перегрітися у цей момент, а й зіпсуватися надалі.

Ви колись замислювалися, чому дроти для зарядки iPhone та Android не дуже довгі? Це тому, що виробники намагаються відмовити людей від використання своїх телефонів, поки вони перебувають на зарядці. Оскільки більшість телефонних акумуляторів є літій-іонними, вони мають обмежений термін служби. Коли ви одночасно заряджаєте їх та використовуєте, то батареї доводиться витрачати більше енергії. В результаті це призводить до того, що акумулятор смартфона швидше зношується.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є діапазон відсотків, до яких найбільш оптимально заряджати та розряджати мобільний телефон. Проста звичка продовжить термін служби акумулятора смартфона.