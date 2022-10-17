Чому не можна заряджати телефон від 1 до 100 відсотків: цей лайфхак продовжить життя батареї

Акумулятор телефону не варто заряджати до максимуму, цьому є зрозуміле пояснення

Те, як довго ваш мобільний телефон здатний зберігати заряд, залежить від багатьох факторів. Важливо не тільки підібрати відповідний та якісний зарядний пристрій, який потрібно періодично чистити. Не менше значення має те, як саме ви заряджаєте смартфон. Багато хто припускається помилок.

Один простий лайфхак продовжить термін придатності акумулятора. Весь секрет у тому, щоб не дозволяти телефону сідати до 1%, а також не залишати пристрій підключеним до мережі до 100%.

То коли ж слід заряджати телефон? Ви повинні заряджати свій телефон потроху та часто, а не великими партіями від 1% до 100%, оскільки він ось-ось розрядиться. Цей метод неефективний, оскільки сучасні літій-іонні акумулятори не потребують повної зарядки, це лише створює додаткове навантаження на акумулятор, що призводить до його швидкого зношування.

Крім того, вам не слід залишати телефон на зарядці на ніч, тому що постійне підживлення електрикою може зношувати акумулятор і викликати його перегрів. Якщо ви спите, то не зможете відключити зарядний кабель, як тільки на екрані висвітиться 100% (або, що оптимальніше, 80%), тому краще не заряджати його вночі.

Однак, якщо ваш телефон ось-ось розрядиться і у вас немає іншого вибору, крім як поставити його на зарядку перед сном, зніміть чохол і переконайтеся, що телефон нічим не закритий. Так ви хоча б уникнете перегріву.

Також "Телеграф" повідомляв, що варто триматися подалі від телефону під час заряджання. Не потрібно користатися смартфоном, коли він підключений до розетки. Це збільшує навантаження на пристрій і уповільнює його заряджання.