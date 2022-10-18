За якої температури телефон розряджається швидше: названі градуси

Є діапазон температур, при якому смартфон працює найкраще

Ви могли помічати, що на спекотному пляжі або в сильний мороз ваш мобільний телефон "гальмує". Вся справа в тому, що дуже низькі або занадто високі температури впливають на його функціонування. Безпосередньо погіршується робота акумулятора.

Щоб телефон не розряджався швидко, скористайтеся лайфхаком. Намагайтеся використовувати смартфон за певного діапазону температур: від 0 до 35 градусів за Цельсієм. Керуйте температурою вашого телефону, батарея буде працювати ефективно і заряд пристрою збережеться на триваліший період.

Так, акумулятори погано працюють у екстремально спекотну чи екстремально холодну погоду. Вони набагато швидше втрачають заряд, принаймні, доки температура не повернеться до більш комфортної температури між 0 і 35 градусами. Якщо ваш телефон стає занадто гарячим, він повинен надіслати вам попередження про температуру — вимкніть і дайте йому охолонути. Не залишайте телефон на сонці або в холодному місці, інакше акумулятор постраждає. Краще прибрати мобільний у сумку чи рюкзак, а також одягти на телефон чохол.

Як повідомлялося, через "температурну причину" не варто носити телефон у кишені штанів або джинсів. Як виявилося, така проста звичка дуже негативно впливає на термін служби батареї смартфона. "Золотий стандарт" – 36,6 градусів за Цельсієм, які зазвичай випромінює людське тіло, не підходять для оптимальної роботи смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав, до скількох відсотків потрібно заряджати мобільний телефон. І це точно не 100%.