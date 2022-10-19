Чи шкідливо залишати смартфон на зарядці вночі: нюанси, які варто знати

Оптимальною є підтримка рівня заряду в межах 50–80%.

Оскільки в Україні зараз перебої з електроенергією через обстріли з боку рф, то зараз українців просять раціональніше використовувати електрику, заряджаючи всі свої гаджети наперед. "Найвільніший" час припадає на період з 23:00 до 6:00, але чи не шкідливо заряджати свій смартфон вночі ?

Багато хто знає, що так робити не можна, адже це може нашкодити акумулятору гаджета, внаслідок чого телефон проживе набагато менше. Чи це так, і що буде, якщо періодично залишати смартфон на нічну зарядку, пише itechua.

Чи можна заряджати телефон уночі

Сучасні смартфони здатні зарядитися за 2-3 години, а у разі нічної зарядки, 100% рівень батареї підтримується кілька годин протягом усієї ночі. Як виявилося, з акумулятором нічого особливого не станеться за цей час, проте є низка нюансів у цьому випадку. Що то за нюанси?

Регулярне заряджання телефону ночами прискорює деградацію акумулятора. Згодом батарея почне поступово втрачати здатність довго утримувати заряд.

Фахівці заспокоюють, якщо така зарядка проводиться дуже рідко, то батареєю нічого не станеться, а ось регулярна нічна зарядка негативно позначиться на роботі вашого смартфона, а також його терміну придатності.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому звук зарядки телефону — поганий знак для власника пристрою, а також, які речі і чому не варто тримати поряд з мобільним телефоном.