Скільки разів на день заряджати смартфон: ці помилки можуть допускати всі

Частою помилкою є поодинока зарядка телефону до 100%

Існує думка, що якщо заряджати телефон якомога рідше і до максимального рівня заряду батареї, то таким чином акумулятор пристрою житиме довше. Але це не так. Шкідлива не лише зарядка до 100%.

Щоб батарея сучасного телефону прослужила довше, необхідно знати, скільки разів на день дійсно потрібно ставити телефон на зарядку. Фахівці сходяться в одному.

Як часто можна заряджати смартфон

Максимальна зарядка та повна розрядка прискорюють зношування акумулятора. Тому рекомендується підтримувати заряд на рівні 30-80%, заряджаючи телефон при необхідності. Тобто, не так суттєво, скільки разів на день ставити смартфон на зарядку.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, щоб продовжити термін його служби.