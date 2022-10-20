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Скільки разів на день заряджати смартфон: ці помилки можуть допускати всі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як часто можна заряджати смартфон
Як часто можна заряджати смартфон

Частою помилкою є поодинока зарядка телефону до 100%

Існує думка, що якщо заряджати телефон якомога рідше і до максимального рівня заряду батареї, то таким чином акумулятор пристрою житиме довше. Але це не так. Шкідлива не лише зарядка до 100%.

Щоб батарея сучасного телефону прослужила довше, необхідно знати, скільки разів на день дійсно потрібно ставити телефон на зарядку. Фахівці сходяться в одному.

Як часто можна заряджати смартфон

Максимальна зарядка та повна розрядка прискорюють зношування акумулятора. Тому рекомендується підтримувати заряд на рівні 30-80%, заряджаючи телефон при необхідності. Тобто, не так суттєво, скільки разів на день ставити смартфон на зарядку.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, щоб продовжити термін його служби.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфони #Зарядка