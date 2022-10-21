Що робити, якщо батарея смартфона швидко розряджається: практичні поради

Розповідаємо, що робити у випадку, коли батарея починає погано тримати заряд

Багато власників сучасних телефонів згодом стикаються з такою проблемою, як швидка розрядка акумуляторної батареї смартфона. Причиною цього можуть бути шкідливі звички власників гаджетів, про які ми писали раніше. Але також на витрату заряду впливає будь-який активний сервіс чи програма.

У більшості випадків додаткові функції працюють у фоновому режимі, а також додатково знижують заряд батареї телефону працюючі мережі бездротової передачі даних, режим мобільної мережі та ін.

Що робити, щоб телефон тримав зарядку довше

Щоб знизити витрату заряду акумулятора смартфона, вимкніть Bluetooth і Wi-Fi, якщо ними не користуєтеся. Можна також вимкнути або видалити непотрібні програми, вимкнути заставки на дисплеї, які вмикаються при переході телефону в режим очікування, і вибравши в налаштуваннях мережі "Тільки GSM".

Якщо після цих маніпуляцій нічого не покращає, тоді доведеться відвідати сервісний центр.

Раніше "Телеграф" розбирався, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні вночі.