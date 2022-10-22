Чому смартфон сильно нагрівається під час зарядки і як усунути проблему

Причин може бути достатньо

Користувачі смартфонів часто звертають увагу на те, що їхні улюблені гаджети під час зарядки схильні до досить серйозного нагрівання. Якщо телефон справний, такого не слід спостерігати.

Сильний нагрів мобільного телефону свідчить про серйозні проблеми. Про це пише belnovosti.

Чому смартфон сильно нагрівається під час зарядки і що робити

Причиною перегріву мобільного пристрою можуть бути неякісні зарядні пристрої та кабелі. Якщо вони справні, то варто звернути увагу на додатки, що працюють. У цьому випадку спробуйте вимкнути телефон від мережі, закрити всі програми, дати телефону охолонути. Потім відновіть зарядку та перевірте журнал витрати батареї, щоб з’ясувати, які програми працюють під час нагрівання смартфона.

Якщо смартфон продовжує так само нагріватися при зарядці, саме час йти з пристроєм в сервісний центр.

Додамо, що багато власників смартфонів згодом стикаються з такою проблемою, як швидка розрядка акумуляторної батареї телефону. Причиною цього можуть бути шкідливі звички власників пристроїв, про які ми писали раніше.