Ця функція пожирає батарею телефону: що потрібно вимкнути

Відмова від не найнеобхіднішої функції заощадить енергію акумулятора телефону

Якщо ваш мобільний телефон занадто швидко розряджається, то це може бути не тільки через акумулятор, що зносився. Заряд смартфона знижується з різних причин, починаючи від неенергоємних програм і закінчуючи забрудненим зарядним отвором. Навіть така звичайна функція, як вібрація, може впливати на батарею.

Мобільний довше триматиме заряд, якщо провернути один найпростіший лайфхак. Його суть у тому, щоб відключити одну функцію – віброрежим та вібрації при викликах і різних повідомленнях. Про це мало хто замислюється, але відмова істотно зберігає заряд пристрою.

Деяким людям подобається вимикати звуки, але залишати увімкненою вібрацію, щоб вони могли знати, коли хтось відправив їм повідомлення. Проте, коли ваш телефон працює на вібрації, насправді споживається більше енергії, ніж під час використання звуку. Щоб вібрація працювала, доводиться споживати більше енергії, щоб змусити телефон трястись. Для включення мелодії треба менше зусиль. Якщо вас дійсно турбує час автономної роботи вашого телефону, перейдіть в беззвучний режим (або режим "Не турбувати").

Додамо, що зменшити гучність смартфона – ще одна гарна ідея. Простіше кажучи, чим гучніший звук, тим більше енергії потрібно вашому телефону для його відтворення. Подумайте про те, щоби зменшити гучність, і заощадити заряд батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури телефон розряджається найшвидше. А також ми писали скільки разів на день потрібно ставити смартфон на зарядку.