Вимкніть цю функцію і телефон буде довше залишатися зарядженим: у чому нюанс

Ви можете не користуватися цією функцією, поки вона "садить" пристрій

Мобільний телефон може розряджатися швидше, ніж вам хотілося б, з низки причин. І це не лише програми, які навіть працюючи у фоновому режимі споживають енергію. Багато популярних функцій витрачають заряд акумулятора, через що смартфон може сісти в найбільш невідповідний момент.

Простий лайфхак допоможе вашому пристрою довше залишатися зарядженим. Його суть полягає в тому, щоб вимкнути функцію місцезнаходження на телефоні. Вона не завжди вами використовується, але безперервно виснажує заряд смартфона.

Люди зазвичай включають свої служби місцезнаходження при використанні додатків для подорожей. Однак ви можете не знати, що GPS сильно витрачає заряд батареї.

Якщо ви не робите на своєму телефоні нічого, що вимагає знання точного розташування, відключіть цю службу в налаштуваннях. Якщо ви використовуєте iOS, ви дізнаєтеся, чи вона включена, тому що на верхній панелі екрана з’явиться невеликий сигнал компаса, а також символи батареї та Wi-Fi.

Ви можете увімкнути служби місцезнаходження для певних програм, але коли ви їх не використовуєте, просто повністю вимкніть їх на телефоні для економії енергії.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи впливає на зарядку телефону режим, у якому він працює. Мало хто знає, що вібрації пожирають енергії більше, ніж звичайні звуки та мелодії. А також ми писали, за якої температури смартфон розряджається найшвидше. Названо конкретний діапазон.