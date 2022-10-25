Одне просте налаштування збереже заряд телефону: що потрібно зробити

Автоблокування екрану відіграє важливу роль, і ось чому

Ваш мобільний телефон може швидко розряджається з багатьох причин. Це і безперервне визначення геоположення, і завжди увімкнений віброрежим, і екстремальні для пристрою температури. Більше того, пожирати енергію батареї може надто яскравий екран телефону або його несвоєчасне блокування.

Один елементарний лайфхак може допомогти вашому смартфону довше залишатися зарядженим. В чому його суть: змінити одне налаштування телефону – автоблокування екрана. Чим швидше мобільний переходитиме в режим блокування та "гаситиме світло", тим більше енергії акумулятора збережеться.

Так, рекомендується зменшити час автоматичного блокування екрану. Коли ви закінчите користуватися телефоном, екран може залишатися увімкненим протягом деякого часу, перш ніж він стане чорним. Це пов’язано з вашими параметрами автоматичного блокування, які визначають, як довго телефон залишається включеним без взаємодії, перш ніж він заблокується.

Це може призвести до витрати батареї, оскільки це в основному невикористаний екранний час. Увімкнення екрана (особливо яскравого) сильно впливає на заряд. Заощаджуйте заряд батареї, скоротивши таймер автоблокування, але переконайтеся, що надто швидке вимкнення не дратує вас.

Раніше "Телеграф" розповідав, що висока яскравість екрану, "живі" шпалери, програми, що витрачають заряд, віджети, ігри швидко розряджають смартфон. А також ми писали, чому не можна заряджати телефон від 0 відсотків до максимуму. Є діапазон відсотків заряду, найбільш прийнятних для гаджета.