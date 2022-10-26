Коли потрібно ставити телефон на зарядку: названо "золоте правило"

Батарея вашого телефону повинна заряджатися до певних відсотків, і ось чому

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від багатьох моментів. Смартфон може "сідати" швидше, якщо безперервно визначає геодані або перебуває при екстремальній температурі на вулиці. Не менш важливо, при якому відсотку заряду ви підключаєте та відключаєте пристрій від мережі.

Один зрозумілий лайфхак допоможе зберегти життя акумулятора, а ваш телефон буде розряджатися повільніше. Його суть проста і полягає в так званому золотому правилі: не дозволяти заряду виходити за діапазон від 30 до 90%.

Коли потрібно ставити телефон на зарядку

Золоте правило полягає в тому, щоб більшість часу підтримувати рівень заряду батареї від 30% до 90%. Дозарядіть його, коли він впаде нижче 50%, але вимкніть, перш ніж показник досягне 100%. Тож подумайте про те, чи варто залишати смартфон увімкненим на ніч.

При зарядах від 80 до 100% літій-іонний акумулятор старіє швидше. Можливо, натомість краще зарядити смартфон вранці, за столом для сніданку або на робочому столі. Таким чином, легше слідкувати за відсотком заряду батареї під час заряджання. Користувачі iOS можуть використовувати програму "Ярлики", щоб встановити повідомлення, коли рівень заряду батареї досягає певного відсотка.

Повне заряджання телефону не є фатальним для акумулятора гаджета, але повне перезаряджання щоразу, коли ви заряджаєте смартфон, скоротить термін його служби. Так само, не дозволяйте акумулятору телефону опускатися нижче 20%.

Літій-іонні акумулятори не дуже добре почуваються, коли рівень заряду нижче позначки 20%. Коротше кажучи, для батареї найкраще "золота середина". Не допускайте як низький відсоток заряду акумулятора, так і занадто високий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відмова від не найнеобхіднішої функції заощадить енергію акумулятора телефону. Мобільний довше триматиме заряд, якщо провернути один найпростіший лайфхак.