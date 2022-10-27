Чому телефон вимикається за 50% зарядки: про це варто знати кожному власнику смартфона

Мимовільне відключення зарядженого пристрою відбувається не просто так

Деяким користувачам сучасних мобільних телефонів знайома така ситуація, коли їхні улюблені гаджети відключаються наполовину зарядженими. Це свідчить про несправність батареї пристрою.

Як пише belnovosti, у цьому випадку, швидше за все, акумулятор доведеться замінити. Як правило, термін служби батареї становить не більше 3 років, але на практиці батарея часто стає непридатною набагато раніше, особливо якщо гаджет використовувався дуже активно.

Що робити, якщо вимикається наполовину заряджений смартфон

Якщо немає можливості замінити батарею, варто спробувати оптимізувати енергоспоживання: змінити тему екрана на темнішу, вимкнути анімацію, датчик освітленості та інші не дуже важливі функції.

Крім того, можна вивантажити з пам’яті телефону непотрібні програми та вимкнути постійне сканування бездротових мереж.

Раніше "Телеграф" розбирався, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні вночі.