Не можна заряджати телефон до 100%: це міф або реально шкідлива для батареї звичка

Максимальний заряд може здатися гарною ідеєю, але це не зовсім так

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від багатьох факторів. Є певні правила зарядки, у тому числі й щодо того, скільки разів на день можна підключати смартфон до мережі. Не менш важливо враховувати, за якого відсотка ви ставите пристрій на зарядку, так і відключаєте зарядний пристрій.

Існують міфи щодо зарядки мобільного, наприклад про те, що вперше обов’язково потрібно зарядити телефон від 0 до 100 відсотків. Це не є необхідністю, більше того, один простий лайфхак продовжить життя телефону батареї. Ось у чому його суть: якомога рідше доводити зарядку смартфона до 100%.

Чи потрібно заряджати акумулятор до 100%? Ні, або принаймні не щоразу, коли ви його заряджаєте. Деякі люди рекомендують виконувати повну перезарядку акумулятора від нуля до 100% один раз на місяць, мовляв, це таке собі перезавантаження для нього. Але інші ігнорують це як міф про сучасні батареї у телефонах.

Щоб продовжити термін служби батареї, часті невеликі зарядки краще, ніж повна зарядка. У версіях iOS взагалі оптимізована система зарядки, щоб зменшити знос акумулятора і збільшити термін його служби за рахунок скорочення часу, протягом якого iPhone повністю заряджається.

Чим більше ви розряджаєте батарею, тим більше навантаження на акумулятор. Таким чином, часті підзарядки продовжують термін служби батареї.

Як повідомлялося, батарея вашого телефону повинна заряджатися до певних відсотків. Найкраще не дозволяти заряду виходити за діапазон від 30% до 90%.